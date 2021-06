Con estos movimientos y el reciente nombramiento de Tatiana Clouthier en la Secretaría de Economía, López Obrador integró ya un equipo económico con sello propio. El Banco de México tiene la responsabilidad constitucional de mantener a raya la inflación, precios bajos, no gasolinazos. El peso es competencia de la Secretaría de Hacienda, sostenerlo en un nivel adecuado, no devaluaciones. Banco y Hacienda forman un comité que comparte esta responsabilidad. Herrera y Ramírez de la O llegan en un momento en que la economía va saliendo lentamente de la peor crisis de su historia, pero cuando los peores días quedaron atrás.

Sin defensor

En mal momento el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se deshizo de los servicios del penalista Alonso Aguilar Zínser. En un comunicado anunciaron que al haber concluido la etapa contemplada en el contrato de prestación de servicios profesionales que tenían celebrado, y en virtud de que no llegaron a un acuerdo en las condiciones de la relación profesional, han decidido no renovar el referido contrato . El despacho del penalista tiene fama de cobrar mucho dinero, pero es lo que le sobra al gobernador. Mal momento de romper la relación, porque el diputado Gerardo Fernández Noroña, que seguirá en la cámara, fue relegido, dice que el gobernador no tiene fuero, ya no estarán los diputados panistas que lo protegían en el Congreso local, porque perdieron la elección frente a los de Morena y aliados. No tiene dudas el diputado Fernández Noroña de que el gobernador tamaulipeco será el próximo que pise la cárcel.

No más dinero

Memorable decisión de la Corte en el sentido de que el INE deberá realizar las consultas sobre el juicio de los ex presidentes y la revocación del mandato presidencial con el presupuesto que ya tiene. Le amarró las manos a Lorenzo Córdova.

Twiteratti

¿Los meseros de la Condesa llegaron en barco o en avión?

Escribe @miguelmirandamx

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com