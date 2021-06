De la Redacción

Una filtración de documentos del organismo encargado del cobro de impuestos en Estados Unidos puso al descubierto que los dueños de las mayores riquezas pagan al fisco apenas una fracción de lo que corresponde por los cientos de miles o miles de millones de dólares en que sus fortunas crecen cada año. La revelación, hecha por ProPublica, destruye el mito fundamental del sistema fiscal estadunidense: que todos pagan la parte justa por sus ingresos y que los ricos pagan más , indica la investigación.

De acuerdo con un análisis de ProPublica, el proyecto de periodismo de investigación sin fines de lucro más importante del país, las 25 personas más acaudaladas de ese país vieron aumentar su ganancia en 401 mil millones dólares entre de 2014 a 2018, según los reportes de Forbes. En el mismo periodo, pagaron 13 mil 600 millones en impuestos federales sobre la renta, según datos del Internal Revenue Service (IRS, encargado del cobro de impuestos) de Estados Unidos, que obtuvo de una filtración.

Estos números exhiben una tasa efectiva de 3.4 por ciento en impuestos federales sobre la renta para los grandes multimillonarios, por debajo del 14 por ciento que paga el resto de los contribuyentes en ese país. Un hogar promedio en Estados Unidos vio crecer su patrimonio neto en aproximadamente 65 mil dólares entre 2014 y 2018, principalmente debido al aumento en el valor de sus hogares, pero al reportar su ganancia en salarios pagaron de impuestos casi 62 mil dólares.

Los multimillonarios no tienen que evadir impuestos exótica e ilícitamente, pueden evitarlos de manera rutinaria y legal , resume la investigación de ProPublica. Se debe a que la riqueza de esas 25 personas acaudaladas viene del valor de sus activos, como acciones y propiedades, los cuales no están sujetos a impuestos a menos que se vendan. Es decir, las ganancias por la venta de activos están sujetas a impuestos; pero si un contribuyente no ha vendido nada, no hay ingresos, no hay impuestos.

El análisis muestra que quien más evitó impuestos fue Warren Buffett, que en público se promueve como defensor de mayores gravámenes para los ricos. De acuerdo con Forbes, la riqueza del multimillonario aumentó en 24 mil 300 millones entre 2014 y 2018. En el mismo periodo reportó ingresos por 125 millones de dólares y pagó 23 millones 700 mil en impuestos, lo que equivale a una tasa impositiva real de 0.1 por ciento, menos de 10 centavos por cada 100 dólares que agregó a su riqueza.