Ramírez de la O anticipó que se ocupará de los encargos del Presidente: asegurar un sano balance fiscal con miras a 2024 y del financiamiento y actualización de cuentas en el sector energético, pero, sobre todo, me anima mucho poder usar mis experiencias y mi esfuerzo para apoyar el proyecto de transformación que está avanzando. Y fortalecer la cohesión social, reforzando las oportunidades para todos, especialmente para quienes menos tienen .

Ayer, en un tuit, el mandatario reiteró que no habrá aumento de impuestos ni de gasolinas, diésel, gas o luz, pero sobre todo ratificó el destino de los recursos públicos: primero los pobres.

Este movimiento, subrayó, no debe generar nerviosismo o incertidumbre, porque hay garantía de seguir actuando con responsabilidad, sin endeudar al país, aplicando el gasto con austeridad y honestidad.

La víspera, exactamente un mes después de advertir que no ratificaría a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México y buscaría en su lugar a un economista con dimensión moral , López Obrador informó que propondrá a su actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, para ese puesto. Con ello, la dependencia encargada de las finanzas públicas del país habrá tenido tres titulares en menos de cuatro años.

Tras el adelanto, analistas financieros e iniciativa privada consideraron que ambos funcionarios cuentan con las credenciales, experiencia técnica y confianza para desempeñar sus nuevos cargos. El sector empresarial siempre buscará construir canales de colaboración y sumar esfuerzos con usted en beneficio de los mexicanos , manifestó el Consejo Coordinador Empresarial en reconocimiento a Herrera.

Simulares fueron los pronunciamientos de la Confederación de Cámaras Industriales y la Confederación Patronal de la República Mexicana, la cual confía en que Ramírez de la O mantendrá la interlocución con todos los sectores, incluido el empresarial . Mientras la Confederación de Cámaras de Comercio Servicios y Turismo reconoció en el próximo titular de Hacienda a un economista brillante y que ha estado muy cerca del Presidente desde hace muchos años .

Ramírez de la O es consultor, analista económico y director de la firma Ecanal, especializada en análisis económico para el sector privado. En las campañas de 2006 y 2012, el economista por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Economía por la Universidad de Cambridge fue uno de los asesores más visibles en temas económicos del entonces candidato a la presidencia, López Obrador, participó en el consejo de expertos de 2006, con el gobierno legítimo , y en la campaña de 2012 fue propuesto como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tras la noticia de ayer, se registró una ligera depreciación del peso, unos cuantos centavos que en los siguientes minutos se fue revirtiendo , explicó Jessica Roldán, economista jefe de Finamex. Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de estudios económicos de Citibanamex, aseguró que la propuesta del Ejecutivo fue más que bienvenida en los mercados.

Es una muy buena decisión que consolida el manejo profesional y responsable de la política monetaria, financiera y fiscal del país , comentó.

Las reacciones del mercado fueron acompañadas por entrevistas radiofónicas en las que Herrera rechazó que de llegar al Banco de México se supedite al presidente López Obrador. Agregó que el paso de la Secretaría de Hacienda al banco central es más o menos natural por el tipo de atribuciones . Como ejemplos mencionó a Agustín Carstens y Guillermo Ortiz.

El respeto irrestricto de la autonomía del banco central es uno de los anclajes más importantes de la estabilidad económica y financiera . En dicho sentido, a mí me queda muy claro cúal es la función que, si me aprueba el Senado, estaré tomando, y la importancia de defender la autonomía del Banco de México. El presidente lo tiene claro, me conoce y creo que por eso decidió proponerme , puntualizó.