La propuesta de Sympoietic, reitera Solana, es que no existimos solos. No considero, por ejemplo, que cada quien sea un árbol, sino somos un bosque. No somos individuos, sino una comunidad que incluye a otras especies, seres vivos y objetos que acompañan nuestra existencia .

La segunda parte de la exposición consiste en una serie de esculturas hechas con objetos encontrados, así como composiciones sobre las paredes de la galería, también realizadas con material encontrado. Por ejemplo, una constelación de hojas secas, junto con una mariposa, que Solana halló en la Ciudad de México, donde actualmente reside.

El artista ha cubierto las hojas con resina para dar la idea de que, aunque son orgánicas, se vuelven un poco artificiales. Intento persuadir a los visitantes a romper este paradigma entre lo natural y lo artificial .

Solana se inició en el arte co-mo fotógrafo. Trabaja mucho con fotoinstalaciones y video. También ha realizado estudios en la conservación de la vida salvaje y los bosques.

Aparte de Sympoietic, participa en dos muestras colectivas organizadas por la Fundación Casa Wabi, tanto en su sede en Puerto Escondido como en la Ciudad de México.

La exposición Sympoietic permanecerá abierta hasta el 20 de mayo en URRS, avenida Revolución 557, colonia San Pedro de los Pinos. Para visitarla hay que hacer una cita al correo [email protected]