El 8 de octubre de 2012, la estudiante, entonces de 18 años, fue detenida después de acudir a un hospital con una hemorragia y fue procesada por la justicia salvadoreña, que la acusó de homicidio agravado.

Comentó que en su casa, en la zona rural del departamento de Cuscatlán, tropezó y se cayó, lo que provocó lesiones graves, sangrado y la pérdida de su embarazo.

No me fijé que había un pedazo de jabón en el suelo y me deslicé. Lo siguiente que recuerdo es estar en el hospital. Me habían metido en el área donde tenían a todas las mamás y los niños, así que empecé a preguntar por mi hija, pero nadie me decía nada, sólo que no tenía que moverme porque estaba muy mal de salud, que estaba sangrando demasiado , contó Sara Roge.

En su participación, Ruth Abigail Cortez, activista del colectivo, señaló que en El Salvador la criminalización está asociada con las complicaciones del embarazo y penalización absoluta del aborto. Esta legislación genera un andamiaje criminalizador contra las mujeres .