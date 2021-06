De La Redacción

Miércoles 9 de junio de 2021

Un juez federal determinó que Juan Francisco P. El Quillo, integrante del grupo criminal Los Dámaso –que fue parte del cártel de Sinaloa—, es responsable del delito de homicidio en agravio del periodista Javier Valdez Cárdenas, quien fuera corresponsal de La Jornada en esa entidad.

Griselda Triana, viuda del autor de libros como Los morros del Narco, consideró que el dictamen constituyó un paso más para alcanzar la justicia, pero aún falta que se lleve a juicio a Dámaso López Serrano, El Minilic, señalado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) como autor intelectual del asesinato.

En los próximos días se celebrará una audiencia en la cual se definirá la sanción que se impondrá a El Quillo, que podría ser de 50 años de prisión como máximo y de al menos 22 años.

El juicio oral contra Juan Francisco P. inició el pasado 4 de mayo en el Centro de Justicia Penal Federal de Culiacán, la capital sinaloense. Durante el proceso, la Feadle acreditó ante el juzgador que el móvil del crimen a Valdez Cárdenas fue su labor como reportero.

Familia queda satisfecha con la resolución

Una vez concluida la audiencia de ayer, Triana declaró que ella y sus hijos quedaron satisfechos con la resolución. “Quedó muy claro para el juez que este individuo asesinó a Javier por órdenes de Dámaso López Serrano, El Minilic, no queda la menor duda de que a Javier lo asesinaron por órdenes de este sujeto, por coraje, por odio, porque no les gustó la publicación en la que Javier señaló a El Minilic como pistolero de utilería, como alguien que no tenía los tamaños de su papá (Dámaso López Núñez El Licenciado), que pagaba por que le compusieran corridos”, indicó.