Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de junio de 2021, p. 12

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) las haya incluido en la lista de entidades donde hubo regreso a clases este 7 de junio, profesores de Chiapas, estado de México y Veracruz aseguraron que en los hechos no está operando la reapertura de escuelas, en particular las públicas, porque no están dadas las condiciones .

En el estado de México, destacaron, se convocó hasta el próximo 14 de junio para la reapertura de los planteles, aunque no hay mucho ánimo por el regreso, sobre todo porque para esa fecha los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (Seiem) ya están solicitando las calificaciones para el cierre del ciclo escolar , informó el profesor Pedro Ramírez Vázquez.