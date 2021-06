Luego de que Zaldívar planteó realizar una consulta extraordinaria para resolver la forma en que procederán ante la disposición que establece la ampliación de su periodo en la presidencia del máximo tribunal de justicia, López Obrador apuntó que ve “bien lo que él decida; él es libre y es un asunto que al final deben resolver los ministros, porque los once… En este caso no participaría él, serían 10”.

Recordó que la reforma al Poder Judicial permitirá combatir la corrupción dentro del sector, que no haya nepotismo y que los jueces no estén al servicio de los potentados ni de la delincuencia organizada o de cuello blanco. También establece la disposición de abogados de oficio para quienes no puedan pagar la defensa.

Pienso que sólo se aplicaría, se llevaría a la práctica, si continúa el ministro Zaldívar, que es un hombre íntegro, honesto. Si lo cambian, cualquier otro no podría llevar a cabo esta reforma, sencillamente porque la mayoría de los ministros no están pensando en la justicia, piensan, si acaso, sólo en el derecho , subrayó el Presidente.