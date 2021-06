Aseveraron que sus legisladores no darán ni un voto a Morena para aprobar reformas a la Carta Magna que atenten contra el país.

El dirigente panista Marko Cortés, a pregunta expresa respecto a que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si quieren construir mayoría buscará al PRI o a cualquier otro partido, respondió: yo le contestaría al Presidente, si quiere construir algo bueno para México, que nos busque, y de hecho se ha tardado, porque en toda la primera mitad de su gobierno no nos ha buscado, no ha querido construir, pero si quiere destruir que no pierda el tiempo, en PAN va a estar muy sólido como fracción .