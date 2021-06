En la capital también perdió el candidato a alcalde, el ex priísta Marco Quezada Martínez, de quien Fernando Tiscareño fue su secretario particular en el ayuntamiento 2010-13.

Otro de los perdedores fue Eraclio Rodríguez Gómez, quien buscó la relección como diputado federal en el municipio de Cuauhtémoc. Es actual presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en la Cámara de Diputados y líder histórico del Barzón en Chihuahua.

De cinco diputados federales que Morena y sus partidos aliados obtuvieron en 2018, pasarán a tener sólo tres, y Juntos Haremos Historia perdió en la mayoría de los distritos del estado, incluso en el 4 de Ciudad Juárez, donde perdió la relección el actual diputado Ulises García Soto.

En el distrito 5, con cabecera en Delicias, ganó el candidato del Partido Acción Nacional, Mario Mata Carrasco, con 59.9 por ciento de los votos, quien fue instigador del conflicto por el agua en ese municipio y otros de la región agrícola del río Conchos el año pasado.

Morena no llevó a cabo campaña electoral en dicha zona, una parte importante del estado donde yo no me aparecí para evitar tragedias, por las amenazas de un grupo que agitó a la población , justificó Juan Carlos Loera respecto de los resultados en conferencia de prensa.

Aunque Loera negó tener influencia en la designación de candidaturas, fue el responsable de la estructura de defensa y promoción del voto en los 67 municipios del estado.