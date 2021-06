Emir Olivares Alonso

Miércoles 9 de junio de 2021

El gobierno de México intenta convencer al de Estados Unidos de que lo sensato para enfrentar el fenómeno migratorio en la región es apostar por atender las causas. De ahí que la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala y a México sea nuestra del interés de aquel país de colaborar en ese sentido, aseveró el canciller Marcelo Ebrard.

Enfatizó que en el pasado, el tema no se enfocaba hacia esa ruta, sino que el objetivo del gobierno de Estados Unidos era combatir los flujos migratorios. Que tengamos (aquí) a la vicepresidenta para atender, escuchar y, en su momento, proponer acciones que permitan atender las causas de la migración forzada no ocurría hace muchos años, no estaba en la mesa, no era un tema .

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores dio una conferencia de prensa luego de acompañar a Harris a abordar la aeronave que la conduciría de regreso a Washington, tras su visita oficial a nuestro país.