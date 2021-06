YX juzga que EU y los países europeos tienen sustanciales diferentes puntos de vista hacia China cuando “los europeos no apoyan convertir al G-7 en un bloque democrático contra China.

¿Contempla la dupla anglosajona de EU y Gran Bretaña expandir el G-7 a un G-10 con la incorporación de India, Corea del Sur y Australia, tres miembros del QUAD, el grupo cuatripartita que encabeza EU en la región Indo-Pacífico? El tal bloque democrático global , que subsume el proyectado G-10, va dirigido contra China.

¿Dejó Biden a Rusia fuera para no entorpecer su próxima cumbre en búsqueda de un etéreo G-2 geoestratégico contra China?

Para YX, el G-20 –donde participan China y países en vías de desarrollo– juega un papel más importante en la economía internacional . Al haber sido superado en el ámbito de la competitividad geoeconómica, EU ahora eleva su puja mediante sus cartas geopolíticas: pasa de configuraciones de coalición a abiertas tácticas de supresión .

YX vaticina que se trata de una “viciosa (sic) competencia” cuando el resultado final será una sistemática desamericanización en el mundo : en el largo plazo no será China la que estará aislada en el mundo, sino que será EU el que se aislará del mundo . Concluye que después de todo, EU es un país hegemónico que ha destruido el edificio del orden internacional .

¿Es el G-7, fundado hace 48 años, una reliquia del pasado, de lo que Biden no se da cuenta o simula no percatarse?

Yo matizaría: el G-7 ya no domina financiera ni políticamente al mundo, cuya paroxística influencia la alcanzó con la globalización financierista y el colapso de la ex-URSS cuando China todavía no aparecía en el radar. Pero, en caso de seguir todavía cohesionado, lo cual no está nada garantizado, el G-7 todavía representa más de 45 por ciento del PIB nominal global frente al 18 por ciento de China sola.

http://alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial

https://www.youtube.com/channel/UClfxfOThZDPL _c0Ld7psDsw?view_as=subscriber