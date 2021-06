Fallo del proveedor Fastly apaga sitios web en el mundo

▲ CNN, ENTRE LOS AFECTADOS POR ERROR INFORMÁTICO . Numerosos sitios de Internet, entre ellos CNN, estuvieron sin servicio ayer, tras una aparente interrupción generalizada en la empresa de servicios en la nube Fastly. Entre otros sitios de alto tráfico a los que no se pudo acceder están, además de CNN, el New York Times, Amazon, The Guardian y el portal del gobierno de Reino Unido. Foto Ap

Ap Periódico La Jornada

Miércoles 9 de junio de 2021, p. 20 Londres. Decenas de sitios de Internet desaparecieron brevemente de las pantallas ayer en todo el mundo, incluidos algunos con mucho tráfico, como los de The New York Times, CNN y el portal del gobierno británico. El problema se suscitó por una caída del servicio de computación en la nube Fastly, que mostró lo vital que se han vuelto un pequeño número de empresas poco conocidas para que Internet funcione. Los sitios a los que no se pudo ingresar también incluyeron algunas páginas de Amazon, Financial Times, Reddit, Twitch y The Guardian. Fastly, con sede en San Francisco, reconoció que hubo un problema poco antes de la 10:00 GMT (4 horas del centro de México). Alrededor de una hora después, la compañía dijo: se identificó el problema y se aplicó una solución . La mayoría de los sitios web afectados al parecer volvieron a funcionar. Fastly dijo que una configuración de servicio provocó las interrupciones, lo que significó que fue una causa interna. La red de entrega de contenido (CDN, por sus siglas en inglés) proporciona servidores periféricos y, aunque trabajan entre bastidores, son vitales para la computación en la nube y para muchos de los sitios más populares. Estos servidores almacenan contenido, como imágenes y videos, en lugares de todo el mundo para que estén más cerca de los usuarios, lo que les permite obtenerlos de manera más rápida y fluida.