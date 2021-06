Para Jafet, ex jugador del Morelia y de la selección tica, entre otros, el Tri fue muy superior al equipo de las barras y las estrellas en ese partido disputado en Denver. “Le pasó por encima. Estados Unidos es un gran equipo, pero está en construcción, con grandes individualidades, con una idea de juego muy clara, presionó bien, sin embargo, México fue mejor.

Al parecer no sólo se porta mal la afición mexicana, pues tras la final de la Liga de Naciones, disputada el domingo, el defensa estadunidense Mark McKenzie dijo que fue víctima de insultos racistas dirigidos a él y a su familia a través de las redes sociales, tanto de simpatizantes y no simpatizantes , lo cual es inaceptable .

Tras sugerir un eslogan o frase para sustituir el clamor considerado homofóbico, Soto manifestó: Pueden hablar lo que sea e inconformarse, pero sigue siendo un éxito que México juegue en Estados Unidos. Es un negociazo para ambos. No pueden censurar algo que les está dando tanto , puntualizó el directivo del club Herediano.

Aunque al directivo costarricense Jafet Soto le parece exagerado el revuelo ante el grito ¡ehhh, puto! que retumba en los estadios donde se presenta el Tri, consideró que a los federativos mexicanos les falta imaginación. “Ante la situación no queda más que inventar algo, como diría Antonio La Tota Carbajal: ¡ingeniemos otra cosa señores!”

“Para mí sigue siendo el ‘gigante de Concacaf’ y lo del domingo fue un accidente. México tiene que corregir esos detalles por el daño recibido en juego aéreo y con la pelota muerta, y no atenerse solamente a la calidad de sus jugadores. Yo valoro los duelos individuales, en la mayoría de mano a mano los tricolores mejores: el Chucky Lozano, Héctor Herrera, el Tecatito Corona ganaron cuantas veces quisieron”.

Por otra parte, lamentó que los equipos de la Liga Mx estén haciendo a un lado a los entrenadores mexicanos. Ejemplificó: “En Pachuca, si cualquier entrenador local hubiese tenido los resultados que tuvo Paulo Pezzolano en las primeras 8 fechas, sin duda lo quitan.