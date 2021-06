▲ El jugador de Santos, Eduardo Aguirre (20), intenta descolgar al frente en el partido que México no pudo redondear con la victoria. La selección cerrará su preparación rumbo a los Juegos de Tokio el sábado, cuando enfrente a Australia. Foto @fmf

Miércoles 9 de junio de 2021, p. a10

La selección Sub-23 igualó 1-1 ante Arabia Saudita en el segundo ensayo de la gira de preparación en España hacia los Juegos Olímpicos de Tokio. El Tri brindó un partido de claroscuros, con mejoría en el segundo tiempo. Se paladeaba el triunfo, pero una atrabancada salida del portero Sebastián Jurado en tiempo de compensación provocó un penal que derivó en el empate.

En la rueda de prensa tras el juego, el técnico Jaime Lozano reconoció la falta de gol e informó que este miércoles negociará con el seleccionador Gerardo Martino y el federativo Gerardo Torrado la cesión de Diego Lainez más otros dos jugadores.

Lozano señaló que tiene un grupo heterogéneo, pues hay varios elementos de reciente integración, como el cruazulino Santiago Giménez, a quien no ha podido utilizar por estar lesionado; no obstante, afirmó que cuenta con delanteros como el santista Eduardo Aguirre, ellos se desmarcan, están en el lugar correcto, pero falta abastecerlos, no le pudimos generar ninguna opción. Hay que trabajar en eso .

Tras el choque realizado en el estadio Municipal de Marbella, admitió que el primer tiempo les costó mucho entender el partido, pero me gustó que con indicaciones al medio tiempo se pudo controlar mejor. ¡Me encanta este equipo en el que no sólo anota el delantero!

En el primer tiempo el rival estuvo más cerca del gol con un disparo al 44 de Ayman Al Khalif, y tras la reanudación, al minuto 48 Jesús Angulo soltó un potente disparo desde la esquina que forzó al portero árabe a lanzarse a la izquierda para contener el esférico. El dominio ya era tricolor cuando al 63 el atacante de las Chivas dio media vuelta y soltó un trallazo que logró desviar el guardameta Amin Albukhar.