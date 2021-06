Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de junio de 2021, p. 6

La juventud evocada desde la vejez es el tema de Los que no, en un momento muy oportuno en mi vida para hacer un repaso de esta etapa mía y de la que compartí con otras personas , dice el narrador Álvaro Uribe sobre su novela, que será presentada hoy.

La edad le permite contar estas historias –algunas lo perseguían desde hace 40 años– no desde el punto de vista de los jóvenes, porque suelen tomarse muy en serio a sí mismos, sus vidas y sus decisiones. Los viejos tendemos a ser más escépticos e irónicos respecto de cualquier decisión, esperanza o ilusión que uno se haga .

Uribe (CDMX, 1953) refiere que en el texto, editado por Alfaguara, “hasta la dedicatoria forma parte del texto: ‘A los que no llegaron, aunque no sea posible decir exactamente adónde. Los que no alcanzaron la plenitud que prometían. Los que no’.

La inmensa mayoría de las personas, entre las que me incluyo, no alcanzan a ser y a hacer todo lo que hubieran podido ser y hacer. Prácticamente todos nos quedamos a medio camino o a tres cuartos del que hubiéramos podido recorrer completo . Las expectativas fueron truncadas, añade el autor, no por culpa, la acción u omisión de cada uno de los personajes, sino porque ocurren accidentes impredecibles que cambian por completo el curso de una vida. Pueden tener un efecto muy dramático y drástico sobre ella. Esto les pasa a los personajes, particularmente a Ramón, a quien le suceden cuatro.

El escritor sostiene que la originalidad es que el narrador es un hombre mayor de 60 años. Está viendo las ilusiones de la juventud desde la desilusión de la vejez. Ya no se engaña. Tiene mucho más pasado que futuro y desde ahí está contemplando estas tensiones de los jóvenes de los que formó parte .

Explica que la estructura del libro es una espiral, “porque frecuentemente personajes que aparecen en el primer capítulo o en el cuarto luego vuelven. Siempre se está volviendo a escarbar un poquito más en su historia según avanza la novela.