J

air Bolsonaro se inspiró en Donald Trump. Sus discursos y su forma de hacer política. Negacionista, cuestionando la política tradicional, centralizador, agresivo con los medios, con los que no está de acuerdo, con el Poder Judicial.

Empezó llevándose bien, pasó de francotirador a presidente de Brasil, como Trump. Las cosas empezaron a ir mal cuando, elegidos, dejaron de ser libretiradores, para tener que responder por sus gobiernos. La pandemia aumentó aún más el desgaste que habían tenido los dos.

Pero, empeoró más para Bolsonaro, cuando Trump no logró ser relegido, al concentrar en él todos los grandes problemas que enfrenta Estados Unidos, elevar su rechazo y convertir las elecciones estadunidenses en un referendo sobre él. Perdió y causó problemas a Bolsonaro, quien pensó que el camino sería más fácil. Perdió una ruta de acción y perdió un gran aliado.

Este año las cosas le salieron peor a Bolsonaro. El desgaste que todavía no había tenido el año pasado a partir de la pandemia, pasó a tener este año, con el conocimiento claro de que el gobierno no compró las vacunas que podría haber comprado el año pasado, con lo que han llevado a la muerte evitable a miles de personas.

También recayó sobre él la prolongación de la recesión económica, con la tasa récord de paro y los millones de personas en situación precaria. Por si fuera poco, Lula recuperó sus derechos, pasó a representar la alternativa y, para gran parte de la población, el futuro de Brasil.

Bolsonaro mira a Trump y trata de rescatar una forma de acción desde allí, incluso en la derrota. En primer lugar, cuestionar los resultados electorales, sabiendo que les serán desfavorables, denunciando un presunto fraude –nunca comprobado– de las urnas electrónicas y proponiendo volver a los votos impresos. No por casualidad, en el último rally y desfile de motos que celebró, en Río de Janeiro, la única pancarta, desplegada por una avioneta, decía exactamente: Voto impreso .

Pero las denuncias no bastan, si no hay fuerzas para ponerlas en práctica. Trump tenía fuerza mediática y un voto que, aún insuficiente para ganar, fue impresionante. Bolsonaro no dispone de esos medios pero tiene otros: las fuerzas armadas y la policía.