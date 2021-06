▲ Secuencia del momento en que una alumna de segundo grado se emociona al ver a su maestra Luz del Carmen Lechuga Landa, de segundo C. La alumna le extiende los brazos para abrazarla después de un año de no verla en persona, pero la maestra le indica a ella y a sus alumnos que no pueden abrazarse porque persiste el riesgo de contagio de Covid-19. La escena sucedió en el patio de la primaria Ignacio Zaragoza, en la colonia Gabriel Ramos Millán, Iztacalco. Foto Luis Castillo