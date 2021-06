Los diputados que ganó no le alcanzarán para influir y menos controlar el presupuesto federal. Son 6 billones de pesos, de los que derivan contratos y toda suerte de negocios. Eso es lo que realmente les importa, no tanto la mayoría calificada. Fue una estrategia equivocada la alianza PRI, PAN y PRD que alentaron Claudio X. González y Gustavo de Hoyos. No pensaron en las diferencias irreconciliables entre militantes que iban a hacer imposible votar por candidatos comunes. Tampoco funcionó la campaña de trituramiento del gobierno que han hecho medios de información, columnistas e intelectuales, ni siquiera con la ayuda de los internacionales. Deberían pedirle a The Economist que devuelva el dinero, si recibió alguno. En realidad, han tenido más promoción del presidente López Obrador cuando se ocupa de ellos en las mañaneras.

na vez que pasó la tormenta de cifras de la noche de la elección, y conforme el INE suelta los datos del PREP, conviene sopesar las pérdidas y ganancias de los partidos políticos. Machaconamente, la oposición dice que Morena perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, gracias a lo cual no podrá hacer reformas a la Constitución. Es falso. No pudo perder lo que nunca tuvo. Las reformas que ha realizad han sido con el apoyo de sus aliados, el PVEM y PT, e incluso del PRI y el PAN. La mayoría que mantiene le servirá para hacer o modificar leyes secundarias y sacar adelante el presupuesto federal, además otras constitucionales si consigue los votos necesarios de las otras fuerzas. El presupuesto no volverá a las manos de la rapiña y seguirá encauzado a programas sociales. Ese era el interés principal del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo consiguió. Ahora falta que el INE y el Tribunal Electoral respeten los resultados. La pelea será dura.

Peso y Bolsa

Los mercados financieros ya habían descontado que Morena controlaría la Cámara Baja, así que ayer nuestra moneda se apreció ligeramente. El dólar en operaciones internacionales se cotizó en 19.81 pesos. En las últimas semanas había subido a más de 20. Por su lado, aun cuando sus movimientos afectan sobre todo a los participantes, la Bolsa Mexicana de Valores cierra en su mejor nivel desde julio de 2017. Sigue sin ocurrir la anunciada catástrofe.

Ombudsman Social

Hace más de 10 años me ayudaste con un depósito que no aparecía en mi cuenta de Banamex; nuevamente ese banco me hace tres cargos que suman casi $6 mil, tal vez no sea una gran cantidad, pero para mí es importante. Hice un reclamo y la resolución salió en mi contra diciendo que yo había hecho una transferencia a nómina, lo que simplemente me parece absurdo, me dicen que hay un documento (que no me enseñan) donde aparece mi firma, esto yo nunca lo hice. Nuevamente solicito tu ayuda, pues es un abuso.

ELLC (mensaje verificado por teléfono)

Twiteratti

Ya no somos sus carnales… Volvemos a ser los chairos mugrosos y jodidos

Escribe @YinyMorales

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com