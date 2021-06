“Cuando estén todos los jugadores del primer equipo, no me importa de dónde son, ni cómo se llaman. Quiero tener a los once mejores, y si alguno no llenó todo, buscaré al que esté mejor.

(Thauvin) Es una contratación importante, no podemos ocultarlo, pero tampoco podemos garantizarle que sea titular antes de conocerlo y de que demuestre sus condiciones. Por supuesto llegó al equipo por lo que ha hecho. Fue campeón del mundo, tiene ventaja por lo que le costó a la institución, pero la competencia va a estar , aseveró.

En ese sentido, el Piojo reveló que habló con los jugadores suplentes para pedirles que presionen a los titulares.