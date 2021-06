Reuters, Sputnik, Europa Press y Ap

Periódico La Jornada

Martes 8 de junio de 2021, p. a10

Ginebra. El principal funcionario de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, dijo el lunes al ser consultado sobre la realización de la Copa América que aconsejaría a cualquier país que organice un evento masivo que sea extremadamente cuidadoso para controlar los riesgos.

De lo contrario, sostuvo el directivo, una nación anfitriona como Brasil debería reconsiderarlo, en aras de la seguridad y para contener la propagación del coronavirus.

Argentina y Colombia se retiraron por la pandemia de la organización del torneo, a realizarse del 13 de junio al 10 de julio, y Brasil se ofreció como posible anfitrión, a pesar de las objeciones de algunos funcionarios.

El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, aseguró que no ve como riesgo adicional que su país organice la Copa América.

Las personas están entrando en Brasil siguiendo las reglas de entrada en el país con test PCR, de tal forma que con control sanitario adecuado no veo riesgo adicional en función de esa competición , afirmó a los medios, según recoge el portal G1.