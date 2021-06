El tribunal alertó a la comunidad estudiantil para que no incurra en estas conductas ilícitas, contrarias al espíritu y a los valores universitarios, toda vez que no sólo no podrán librar el tema de un requisito obligatorio, como la constancia de idiomas, sino que además todos sus trámites de titulación serán suspendidos y tendrán que enfrentar un procedimiento .

De acuerdo con el artículo 97, fracción III, del Estatuto General de la UNAM, el alumno que falsifique certificados, boletas de exámenes y documentos análogos, o use o aproveche los propios documentos cuando la falsificación sea imputable a terceros, será expulsado de la Universidad .