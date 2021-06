Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Lunes 7 de junio de 2021, p. 15

Familiares de personas desaparecidas alzaron su voz durante la jornada electoral. Junto a su voto, depositaron en las urnas mensajes dirigidos a los funcionarios que resulten electos, en los que exigen verdad y justicia sobre su particular problemática. Te doy mi voto a cambio de que busques a mi hija/esposo/hermano , era el denominador común de las notas.

Ante la desesperación por la falta de resultados de parte de las autoridades, por ver limitado su derecho a la justicia y no saber nada de los agraviados, en diferentes estados del país, en particular en los que se eligió gobernador, decenas de familias dejaron en las urnas esos mensajes que abogan por 87 mil ciudadanos no localizados en el país.

Al próximo gobernador: mi esposo, y papá de mis hijos, nos hace mucha falta. José Alfredo Charles Moreno. Desaparecido el 28 de abril de 2011 , apuntó una mujer en una nota adjunta a su voto.

A la próxima alcaldesa y diputados: mi hermana Mayra Itzel Arteaga Cerón sigue desaparecida desde el 27 de junio de 2019. El 5 de junio de 2020 mi madre se fue sin saber de ella , escribió otro sufragante.

En sus notas, también censuraron la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, al considerar que quita responsabilidad a esa dependencia para comprometerse en la búsqueda de las personas víctimas del delito de desaparición.

Las expresiones se dieron en Sonora, Sinaloa, Puebla, estado de México, Nuevo León, Baja California, Ciudad de México, Jalisco y Veracruz, desde donde se difundieron fotografías mediante redes sociales, como WhatsApp.