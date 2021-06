José Carlos Avendaño

Lunes 7 de junio de 2021, p. 14

Tlaxcala, Tlax., El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) arrojó una votación de entre 49.2 y 51.1 por ciento en favor de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, mientras la abanderada de la coalición Unidos por Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, obtuvo entre 34.5 y 36.4 por ciento en este ejercicio realizado en 195 casillas y que tiene un nivel de confianza de 95 por ciento.

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) reportó 46 incidentes durante el desarrollo de la jornada comicial de ayer en el estado, de las cuales destacó la quema de boletas electorales en las comunidades de Tetela, Chiautempan, y en Guadalupe Victoria, Tepetitla.

El resto tuvieron que ver con la no instalación de una casilla, la suspensión parcial de la votación por diferentes circunstancias, personas que sufragaron pese a no tener credencial o no aparecer en la lista nominal, la falta de papeletas en algunos municipios y la apertura tardía de las casillas.