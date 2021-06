Respecto a las gubernaturas de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Nayarit, en las que también postularon candidatos conjuntos, y que todavía no cerraban casillas por la diferencia de entre una y dos horas en relación con la Ciudad de México, los dirigentes de esas fuerzas políticas, en conferencias simultáneas en sus sedes partidistas, coincidieron en que más tarde informarían de esos resultados, pero estamos contentos con las tendencias en esas entidades .

Sin embargo, no hicieron públicos esos conteos a pie de urna; a esa hora todavía el Instituto Nacional Electoral (INE) no había dado a conocer los conteos rápidos ni tampoco tenían las actas de casillas.

“Ciudades blanquiazules”

En tanto, el PAN dio a conocer que como partido solo y como parte de la alianza Va por México ganó muchas capitales y ciudades importantes, entre ellas León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Morelia, Aguascalientes, Mérida, Veracruz, Oaxaca, Manzanillo, Bahía de Banderas, Guadalupe Nuevo León, Ciudad Victoria, Cuernavaca, Taxco y Playa del Carmen, entre otras.

En las conferencias realizadas de manera simultánea en sus sedes partidistas, también coincidieron en que, con los resultados de encuestas de salida, en la Ciudad de México ganamos la mayoría de las 16 alcaldías: Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tláhuac, en Cuajimalpa hay empate técnico, y vamos arriba en Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, donde claramente vamos arriba .

Las dirigencias panista y perredista apuntaron, en sus discursos por separado, que Morena en la Cámara de Diputados ya no tendrá mayoría absoluta, con lo cual ya no podrá hacer las reformas constitucionales a capricho, y ya no podrán debilitar al INE ni a otras instituciones autónomas .

El PAN insistió: Hoy quedó claro que la democracia es más fuerte que el populismo destructivo, frente a un México retrógrada se impuso un cambio hacia el futuro, un cambio hacia un México innovador y moderno .