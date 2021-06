Pese a afirmar que sus encuestas de salida le dan ventaja a Morena en Baja California Sur y Chihuahua, la dirigencia partidista reconoció que hubo una elección competida en dichas entidades. Sobre Querétaro, San Luis Potosí y Nuevo León sólo adujo que hasta la noche de ayer no contaba con información suficiente.

Aunque compiten en coalición, no hubo pronunciamientos en conjunto y cada fuerza política se concentró en sus principales objetivos.

Para los morenistas, el panorama fue tomando pinta conforme avanzó la tarde. A las 18 horas, con el cierre de las primeras casillas, apuntó seis estados que se visten de Morena ; después sumó cuatro y luego dos más.

Doce de 15 gubernaturas reflejan el gran deseo de la gente de que la Cuarta Transformación siga avanzando en todo el territorio nacional , afirmó Mario Delgado Carrillo, presidente nacional del partido, junto a una docena de morenistas, entre ellos el diputado Javier Hidalgo y la secretaria general, Citlalli Hernández.

Además, consideró que los resultados son un reconocimiento al gobierno federal.

México salió a votar y defendió la esperanza, defendió lo mucho que se ha logrado. Ratificó que está del lado de quienes queremos hacer de la política un imperativo ético bajo la máxima, bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no robar al pueblo. La Cuarta Transformación sigue y garantizaremos estabilidad al proyecto de nación que ya se vive en todo el país. Queremos dar gracias al pueblo de México por votar, por creer, por soñar, por ejercer su derecho, por ayudarnos a sacar a la mafia de la corrupción de tantos espacios , sostuvo Delgado Carrillo.

Por su parte, el PVEM indicó que ganó en San Luis Potosí, donde va en alianza con el PT, pero sin Morena. A lo largo de la jornada comicial, se concentró en acusar que se trató de una contienda sin equidad, ya que señaló que por omisión del Instituto Nacional Electoral, en al menos nueve entidades no se permitió el ingreso de sus representantes en diversas casillas.

Los petistas, casi en silencio absoluto, sólo denunciaron algunas irregularidades en Nuevo León en un breve video que difundió su dirigente, Alberto Anaya, luego de emitir su voto en Monterrey.