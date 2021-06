N

i para qué negarlo: me moriré siendo un chillón. De este acontecimiento (morirme) no me libraré, obviamente, ni siquiera porque me hayan aplicado mi segunda vacuna de la difamada AstraZeneca. El biológico, como ahora se le llama a la inyección, no evitará de que me caiga un rayo de los que han azotado la ciudad en estos días.

La inyección no es un escapulario, un detente bala ni tampoco conjuro o amuleto. No. Nada de magia, superchería o de cualquier otro mecanismo apotropaico que constituya una defensa sobrenatural frente al mal. En cambio, sí es un triunfo de la inteligencia, del genio, la sabiduría acumulada de la especie que, si ha sido capaz de crear dioses a destajo en todas las épocas y confines del planeta, esta vez logró investigar, descubrir, crear y producir una sustancia acuosa que puede ser útil para contrarrestar la embestida del nuevo coronavirus.

El viernes a mediodía visité por segunda vez el estadio de Ciudad Universitaria. Confieso que mi proverbial pesimismo me prevenía para un escenario que seguramente no sería igual como el vivido la vez anterior. Y acerté a medias: no era igual. Era simplemente muy superior. Había mucha más gente, pero el orden era total. El universo estaba básicamente dividido en dos grupos entre los que las principales diferencias eran la edad y los atuendos que portaban. El primer sector eran los profesionales de la salud y las parvadas de coordinadores, asistentes, vigilantes, personal de servicio. Todos ellos se ubicaban entre una incipiente adultez y una galopante juventud. Estudiantes de escuelas públicas y profesionistas de institución oficial con aspiraciones de un modesto consultorio profesional. El segundo grupo era el de los visitantes. Entre ellos también había diferencias: [email protected] de notoria posición económica, acompañadas por algún familiar, evidentemente más joven, aunque la mayoría con una dama de compañía, una aya (para adultos mayores), o enfermera particular. Me dio gusto ver a varios señores elegantes (los imaginé solterones o divorciados), rodando en una elegante silla. La otra sección estaba compuesta también por adultos de la tercera edad. Gente de una vida de trabajo (se notaba a leguas), misma que obviamente continuaba. Lo cierto es que el viernes pasado volví a vivir un episodio de esos en los que el contento y la emoción me rebasan y me provocan moquear como adolescente, antes que expresar mi júbilo y regocijo con estruendoso ¡ajúa! norteño. Allí estaba el pueblo llano dando una vez más prueba de sus capacidades (generalmente no reconocidas), desarrollando una labor que exigía planeación, logística, coordinación, disciplina pero, sobre todo, espíritu de servicio, cordialidad y fraternidad de a de veras, la que brota hacia un semejante por el sólo hecho de serlo.