Oscurece al ritmo de unas castañuelas clandestinas: en el local de al lado, los músicos calentaban para el siguiente concierto, que dependería de la afluencia. Refrescaban la garganta con agua y saludan a los espectadores. Aseguraban estar muy contentos por este regreso. Los tablaos se han lanzado a una lucha cuerpo a cuerpo con el flamenco , opinó María Juncal.

Resurgirán con fuerza

Esto va a resurgir con fuerza y, en cualquier caso, el flamenco y los flamencos se han adaptado desde siempre , sentenció Juncal. Parece parafrasear a Federico García Lorca, que cantaba eso de: Empieza el llanto de la guitarra, se rompen las copas de madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla .

La bailaora canaria ofrece hasta el 4 de julio su obra La vida es un romance, en el teatro Cofidis Alcázar. A ella, la epidemia le cortó de raíz su agenda estival y giras a lo largo de Portugal y Estados Unidos. De repente, lo que pensaba que sería una bocanada de aire para despejar la mente , se volvió bloqueo.

Juncal, curtida en compañías que han actuado desde Japón hasta Venezuela, se apenó por el cierre de lúgares célebres, como Casa Patas o Villa Rosa, el más antiguo de Madrid. Me entristece que estos sitios no continúen, y que el flamenco se haya considerado como algo para extranjeros y necesitara a los turistas, porque no tiene nacionalidad: yo lo hago igual para los de aquí que para los de fuera. No bailo para un extranjero: bailo y punto , señaló.

La falta de tradición en su tierra –exceptuando Andalucía, la cuna– y los circuitos más fanáticos, ha jugado en contra de este arte, considerado desde 2010 patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco. Según la Asociación Nacional de Tablaos Flamencos, antes de la pandemia 90 por ciento de los asistentes a eran extranjeros.

Estimó que estos espacios atraen a unos 6.8 millones de visitantes internacionales al año. Cada uno invierte 7.384 millones de euros como media en hoteles, restaurantes, comercios y transporte. Ahora se está abriendo de forma emocional. No podíamos seguir cerrados , indicó. Es parte del Corral de la Morería, que reabrió con un espectáculo semanal para celebrar su 65 aniversario.

Resurgir es irreal. Es casi un suicidio colectivo, porque no es rentable , protestó Armando del Rey. Pidió la flexibilización del aforo y subvenciones como a otros ámbitos culturales. El problema es que nos ha tocado todo. No han llegado las ayudas de hostelería ni nos han dejado sacar terraza. Al final, somos cultura y la están dejando morir , sostuvo quien defiende que los 93 tablaos de España dan sustento a 95 por ciento de artistas.

Su hermano, Juanma del Rey (ambos son hijos de la bailaora y coreógrafa Blanca del Rey), abogó por lo mismo.