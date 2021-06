Periódico La Jornada

Lunes 7 de junio de 2021, p. 22

Más de 100 ex primeros ministros, presidentes y cancilleres se encuentran entre las 230 figuras prominentes que pidieron a los líderes del G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) que paguen dos tercios de los 66 mil millones de dólares necesarios para la vacunación contra Covid-19 en los países de bajos ingresos, según una carta vista por The Guardian. Los firmantes argumentan que la inversión es vital para detener la propagación de las nuevas variantes de coronavirus, las cuales podrían socavar los beneficios de las vacunas actuales. “El apoyo del G-7 y el G-20 que hace que las vacunas sean fácilmente accesibles para los países de ingresos bajos y medianos no es un acto de caridad, sino que es de interés estratégico para todos los países, y como lo describe el Fondo Monetario Internacional (FMI), es ‘la mejor inversión pública en la historia’”, subrayaron.