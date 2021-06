Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Lunes 7 de junio de 2021, p. 8

El odio y la discriminación, infligidos por supremacistas, que padeció por ser migrante en Estados Unidos generaron que la escritora Melanie Márquez Adams usará la crónica literaria como resistencia al construir un país propio en el libro El país de las maravillas, publicado por el recién inaugurado instituto digital César Chávez. Estoy como Alicia: perdida, que se cae, da vueltas, no sabe dónde aterriza , expresó durante la presentación de la publicación, transmitida en Facebook.

Para mí, esta experiencia de inmigrante es de absurdos, con elementos que a veces no me creen, es un mundo que a veces parece al revés . Ante la realidad personal, he estado escribiendo como si no tuviera país, yo me lo he querido inventar a través de la escritura, donde no existen las fronteras y puedo ser todo. No querer atarme a una sola etiqueta, una sola identidad .

En una veintena de crónicas que desafían las fronteras del género, la escritora de origen ecuatoriano explora la subjetividad como mujer, latinoamericana, migrante y escritora en Estados Unidos, adonde se desplazó hace más una década. Indago en el paisaje, en las experiencias, en las personas y trato de entender el mundo que me rodea esperando a través de esa introspección, aprender sobre mí misma , expone en su texto.

En las agencias literarias ha observado que quieren ver el dolor de la inmigración, los estereotipos; yo quiero reflejar otro tipo de inmigrante, prefiero aportar desde mi experiencia. Muevo la honestidad desde mi realidad , con un privilegio de ser migrante documentada, tener la piel más clara que otros.

La también autora de Mariposas negras consideró que muchos autores latinoamericanos viven en una burbuja; es su decisión, tenemos libertad de escribir desde donde queramos, pero a mí la burbuja me estalló hace tiempo y ya no puedo regresar a ella .

El libro, de distribución gratuita, es la primera publicación de la biblioteca digital del Instituto César Chávez, que inauguró la cancillería mexicana el 28 de marzo pasado. Una condena contra el supremacismo y el odio anteceden la iniciativa cultural desde el espacio virtual, para situar al español y la cultura como valores fundamentales, ante las olas de discriminación que sufren las comunidades de migrantes en Estados Unidos.