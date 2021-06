La comunidad internacional ha dejado en claro lo que piensa del embargo estadunidense. Desde 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado por mayoría abrumadora una resolución que llama a Estados Unidos a levantar el embargo debido a sus efectos adversos sobre el pueblo cubano . En 2019, la votación fue de 187 a favor y tres en contra (Estados Unidos, Israel y Brasil).

El gobierno de Biden aún no completa la revisión de su política hacia Cuba, pero los funcionarios, cuando se les pregunta, nunca dejan de contestar que se centrará en la democracia, los derechos humanos y en dar poder al pueblo cubano . En su audiencia de confirmación, Brian Nichols, propuesto por Biden para secretario de Estado asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró: debemos enfocar nuestros esfuerzos en lo que es mejor para el pueblo cubano .

El Día de la Independencia de Cuba, el secretario de Estado Anthony Blinken dirigió su discurso al pueblo cubano, asegurando: reconocemos los retos que muchos de ustedes enfrentan en su vida cotidiana , y prometió: apoyaremos a quienes mejoran la vida de familias y trabajadores .

Nobles sentimientos, pero su sinceridad es desmentida por las sanciones de la era de Trump que el gobierno de Bi-den nada ha hecho por cambiar, sanciones que hacen más pesada la vida cotidiana de las familias en Cuba. Además, tener alimento suficiente es un derecho humano fundamental, como afirmó el ex presidente Franklin D Roosevelt al incluir la libertad de la necesidad entre sus cuatro libertades . El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que Estados Unidos suscribió, incluye el derecho a una alimentación apropiada.

Si el presidente Biden quiere apoyar los derechos humanos en Cuba y dar poder al pueblo cubano, puede comenzar por aliviar la crisis alimentaria poniendo fin a la prohibición de remesas dictada por Trump y restaurando el derecho de viajar para los residentes en Estados Unidos. Las remesas ponen dinero directamente en el bolsillo de las familias cubanas. Restaurar el derecho de viajar ayudará al desfalleciente sector privado cubano a recuperarse después del Covid. El flujo resultante de divisas extranjeras permitirá al gobierno importar más alimentos, en especial para las poblaciones marginadas –madres solteras, ancianos y personas pobres– que no tienen acceso a las divisas fuertes.

No hay excusas para la demora. No se requiere una revisión profunda de las políticas para reconocer que existe una crisis alimentaria en Cuba debida, en parte, a las políticas estadunidenses, y que ayudar a remediarla es una obligación moral, una extensión de la responsabilidad de proteger. Además, son acciones que durante su campaña Biden prometió adoptar. Cada día de retraso es un día más de hambre para los cubanos.

* William M LeoGrande es profesor de gobierno en la Universidad Americana en Washington, y coautor con Peter Kornbluh de Black Channel to Cuba: The History of Negotiations between Washington and Havana .