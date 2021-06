T

u discurso de oposición a la 4T es simple: si un presidente electo por mayoría tiene cada vez más aprobación, lo llamas dictador. De ahí se sigue que los demás poderes de la República, el Legislativo y el Judicial, están sometidos a sus caprichos . Inclúyase a los organismos autónomos y, entonces, lo que está en juego es la democracia y la libertad . Añádase las conferencias de prensa diarias del Presidente vistas como propaganda y atentados contra la libertad de expresión, y habrás terminado. Lo enuncias desde la marginalidad de una fantasía de destitución, desde la confrontación total de no reconocerle ninguno de sus logros, así sean palmarios, sin espíritu democrático y empecinado en crear una obstrucción a corto plazo de todas sus decisiones. Sin propuesta de futuro, te condenas a ser un obstáculo del presente más instantáneo: el de hoy por la mañana. Y, luego, te sorprendes de los resultados. ¿Qué no entendiste?

La plebe ciudadana

Quizás es tu idea de libertad restringida, privada y solitaria, la que te impide ver la dimensión política y colectiva de la ciudadanía. Según el dogma liberal, sólo existen la libertad de y la libertad para, es decir, como garantía jurídica o como la ausencia de una restricción. Pero nunca te enseñaron la dimensión colectiva de la libertad que el humanismo del Renacimiento rescató de entre las ruinas de la democracia romana: la virtud pública, la fuerza de ánimo de una colectividad política para oponerse a que la domine la élite del dinero, sea local o extranjera. La democracia de los reglamentos que aprendiste no ve en el conflicto social una manera de conformar las desigualdades que existen; todo lo contrario, te asusta. Te dijeron que la democracia era todo armonía, unidad, Pacto por México entre las burocracias de los partidos. Ahora la sola enunciación de las desigualdades te parece polarización . Y no tienes más remedio que llamarla arbitraria porque la ciudadanía plebeya parece darle poder a los ignorantes, los de abajo, los bárbaros. Por más que creas que puedes decirles por quién votar, no saben quién eres ni qué has publicado.

El contrapeso