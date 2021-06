Laura Poy y Fabiola Martínez

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que visitará Aguililla, Michoacán, una vez que concluya el proceso electoral de este domingo, y destacó que conoce bien esa comunidad, la cual recientemente registró enfrentamientos y bloqueos del crimen organizado.

He ido a Aguililla, conozco Aguililla como conozco todos los municipios de México, me he quedado a dormir en Aguililla, hasta les puedo decir que enfrente de la plaza principal hay un hotel en el que me he quedado a dormir, conozco el aguaje que pertenece a Aguililla. Conozco todo Michoacán , señaló.

Respecto al activismo de la Iglesia católica en zonas de conflicto, subrayó que su gobierno es respetuoso de todas las religiones, aunque hay quienes son seguidores de Jesús Cristo, pero no siguen su ejemplo .

–¿Usted profesa o practica la fe católica? –se le preguntó en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

–Yo soy cristiano y quiero también aclararlo –expresó al exponer que es seguidor del pensamiento y obra de Jesús.