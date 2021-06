Si fuese cierto, ya hubiese salido en medios, porque no nos dejan pasar nada y, lo que no es cierto, lo inventan , expresó.

Esas acusaciones son promovidas por intereses políticos , por quienes estaban acostumbrados a robar, colmados de privilegios, y no se resignan a vivir de manera honrada.

Al igual que se tiene el plan de que haya Internet en todo México, porque va a significar una revolución de las conciencias , así se planea el sector energético, pues, desgraciadamente, todavía va a transcurrir bastante tiempo para que dejemos de utilizar petróleo; de acuerdo con las proyecciones, se va a necesitar todavía hasta 2050 .

La de Salina Cruz es la más nueva de las seis refinerías existentes, su operación se inició en 1981, y hace poco, señaló el Presidente, ha tenido muchos problemas, hasta sabotaje .

Lamentó que las prácticas corruptas todavía no terminan de irse y muestra de ello son las denuncias que hizo el mismo director de Pemex durante el sexenio pasado, acerca de la descomposición y corrupción que imperaba en esa empresa, pero también la hubo en todos los sectores del país.

Por eso –consideró– ahora aparecen los ambientalistas y seudoambientalistas, tal como aparecieron de repente los feministas y se quisieron aprovechar de una causa justa.

Relató que en una reciente gira se hospedó en Ciudad Valles, en la huasteca potosina, y un candidato –cuya identidad no reveló– también se hallaba ahí, pero al día siguiente aterrizó su helicóptero moderno, rojo, rojo chillante para continuar con su campaña, lo cual se me figuró un acto de prepotencia , dijo.