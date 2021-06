Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses , afirmó John Foster Dulles, secretario de Estado con el presidente Dwight D. Eisenhower. Fuera máscaras, el cohecho es el aceite esencial para que funcione bien la maquinaria del sistema neoliberal, por eso seguirán financiando a la bien disfrazada y maquillada ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, ahora que hicieron un amasiato con los partidos más corruptos de México: PRI, PAN, PRD. Eso se llama corrupción.

México no permitirá ya que la industria maquiladora de Estados Unidos se alíe con sindicatos corruptos, por ejemplo.

A fin de no ser tratado como república bananera, el gobierno mexicano dejará de recibir fondos de la Agencia Estadunidense para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés). Tal dinero se destinaría a combatir la corrupción en territorio estadunidense.

Lejos estaba de pensar lo que iba acontecer. Nunca llegaba directamente al lugar de donde partiría la marcha, sino siempre unas calles antes para observar si habían granaderos o porros.

Bueno, a Ciencias nos tocó el tercer contingente, al frente iba la Escuela Superior de Economía, y como habíamos acordado no llevar imágenes del Che Guevara, les quité a tres jóvenes unas pancartas muy mal impresas y, cuando lo hice, se echaron a correr.

Estaba nervioso porque recibía informes de que estábamos casi rodeados de granaderos. Como la marcha no avanzaba, fui a la vanguardia para saber qué pasaba.

En ese momento vi que en la avenida San Cosme se abrían las formaciones de granaderos para dejar pasar a los Halcones que disparaban sus armas de fuego sobre todos nosotros. No sé si la bala más cercana a mí pasó a unos metros de mi cabeza, pero la escuché silbar. La matanza comenzó y corrí como todos a protegerme, pero al ser reconocido mis compañeros me preguntaban por dónde podríamos escapar. Lo logramos muchos. Cuando llegué a Ciudad Universitaria, Miguel Ángel me llamó para decirme que traía a un compañero muerto, era del Politécnico. Alguien trajo una sábana y lo llevamos al Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía. Esos metros que caminamos en medio de la lluvia y de la presión de saber que habían llegado elementos de la Dirección Federal de Seguridad, fueron eternos y ¡cómo pesa un muerto!, en esas circunstancias.

Podría escribir hojas y hojas y nunca terminaría, solamente me queda decir: yo estuve ahí aquél jueves de Corpus.

Francisco Muñoz Apreza, ex miembro del Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias, 1968 y profesor de la ESIME Zacatenco del IPN y de la Facultad de Economía de la UNAM

Agradece atención a derechohabientes

Sólo tengo palabras de agradecimiento al Infonavit por la estupenda atención que he recibido para resolver mi caso. En especial, del licenciado Benjamín Rodríguez.

Manuel Guerrero Alarcón

La cita de mañana

Salgamos a votar todos, para ver quien es quién en este país. Vamos a demostrar que no van a llevar esta elección a terrenos pantanosos. Sí a la democracia, no a la organocracia. Llegó la hora de las definiciones.

Tomás Arellano Soto