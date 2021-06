Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 5 de junio de 2021, p. 9

Las campañas y todas las acciones emprendidas para evitar que el grito homofóbico de la afición mexicana retumbe en cada estadio donde la selección nacional se presenta se hicieron demasia-do tarde, en su momento no se le dio la importancia necesaria al asunto y ahora las consecuencias pueden ser fatales , aseguró el ex futbolista Miguel España.

El alarido que lanza el público tricolor cada vez que un portero rival hace un despeje volvió a escucharse el pasado jueves en el partido entre México y Costa Rica, correspondiente a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, efectuado en Denver, Colorado.

Esta vez, el árbitro aplicó el protocolo establecido y suspendió el encuentro durante varios minutos luego de que el grito fue emitido en repetidas ocasiones.

Si la afición hubiera continuado con dicha exclamación, se corría el riesgo de tener una sanción mucho más severa, como la pérdida de puntos en las competencias oficiales que México participe, y en este momento, lo que se perjudicaría son las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022.

La selección nacional también podría ser vetada en los partidos oficiales en los que juegue como local, ya sea en México o en otro país.

“Varios advertimos de esta situación en su momento. Recuerdo que en el Mundial de Sudáfrica 2010, contra los uruguayos, empezó ahí el grito, y dijimos: ‘cuidado con esto’, para nosotros no era tan grave entendiendo la picardía del mexicano, pero los charrúas estaban muy molestos y casi se arma una bronca. Me tocó verlo con otras selecciones, y también se enojaban, para ellos no era una gracia.

“Me parece que se tardaron muchísimo en hacer campañas, en buscar el modo de aplacarlo. En ese entonces, (Guillermo) Cantú (otrora integrante de la Federación Mexicana de Futbol) decía: ‘es parte del folclor mexicano, es al-go de nuestra cultura, están exagerando, no pasa nada’, y ya vimos que es muy difícil que en otras partes del mundo entiendan cómo lo percibimos nosotros”, comentó España.