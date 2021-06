Uno hace lo que puede con otras cosas, pero con esto no.

El teatro nos ha traído hasta aquí y no podemos hacer mucho para tratar de evitar eso.

Deus ex machina de la soledad.

Uno termina por entender el modo de relacionarse con lo imposible.

Hoy he salido del primer ensayo de Esperando a Godot y me he sentido profundamente triste. Camino sobre la biblioteca en ruinas frente al río Miljacka y recupero momentos inquietantes de ese paisaje:

Un grupo de niños apostados frente a un tanque imita la marcha militar de las tropas enemigas, mientras los padres miran incrédulos desde las ventanas de los edificios cercanos y los instan a volver, pero los niños no aceptan. Nacieron sin creer en los padres, en sus nociones de lo bueno y lo malo, y en su idea de paraíso. No aceptan fácil cualquier noción de paraíso, eso es verdad. No saben que existe. A su corta edad, solo han visto la guerra. Luego, los padres entonan un coro de exclamaciones mezcladas con alguna plegaria, cada vez que el tanque avanza un poco más a ellos y, luego, retrocede. Así se mantienen por algún tiempo, hasta que finalmente el tanque pasa por encima de algunos de ellos y se da a la fuga. Perdió la paciencia , dice la mujer que está junto a mí, ajustándose las gafas de sol. Perdió la paciencia. Sólo eso, perdió la paciencia . En otras palabras, se ha cansado de esperar.

Pienso en el sentido de la espera en Godot. Pienso la espera de Vladimir y Estragón, acobardados frente a una ciudad sitiada por la guerra, como Sarajevo. Como esta Sarajevo que vivimos ahora, mientras intentamos hacer teatro en medio de la muerte. Y pienso en lo que sucederá cuando hayamos perdido, como el conductor de ese tanque que arrasó a los niños, nuestra digna proporción de paciencia.

Me pienso a mí, ejerciendo mi profesión de actriz en medio de un escenario debajo del cual habitan otras presencias de la historia que nos impiden irnos de aquí. Y, entonces, medito que, de alguna manera, debo seguir, como la espera, como el dolor, como el vacío, como la soledad del mundo reunido en esta sala vacía.