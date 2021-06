Con base en la EMIF Sur, se estima que la población guatemalteca que regresó de México a su país en el segundo semestre de 2020 fue de 116 mil 796 personas, mientras el flujo correspondiente al segundo semestre de 2019 fue de 140 mil 400 eventos, 84 por ciento fueron hombres y 16 por ciento mujeres. En el último trimestre de 2020, el nivel de escolaridad alcanzado por la ­población guatemalteca que regresa desde México a su país por voluntad propia no cuenta con estudios de primaria completa en su mayoría, el promedio de años de escolaridad es de 4.4 para los hombres y 4.1 para las mujeres. Nueve punto siete por ciento de la población masculina fue patrón o trabajador por cuenta propia y 78.6 por ciento no firmó contrato mientras estuvo ocupado; entre las mujeres, 18.1 por ciento era patrona o trabadora por cuenta propia y 65 por ciento no firmó ningún contrato.

En cuanto al flujo de población devuelta por la autoridad migratoria de México en el último trimestre de 2020, cuyo origen fue Honduras y Guatemala, se estimó en 4 mil 407 casos, mientras que el flujo de estos dos países en el segundo semestre de 2019 se estimó en 32 mil 697. El flujo de 2020 se conformó por 86.1 por ciento hombres y 13.9 por ciento mujeres; se trata de migrantes jóvenes (hombres 29.8, mujeres 27.5 años).

En relación con el flujo de hondureños y guatemaltecos devueltos por autoridades de Estados Unidos a su país, se estimó en 5 mil 151 en el último trimestre de 2020, mientras la estimación del flujo de estos dos países en ese trimestre de 2019 fue de 48 mil 290. Noventa y tres y medio por ciento del flujo de 2020 se conformó por hombres y 6.5 por ciento mujeres.

Es de llamar la atención la considerable reducción de la población devuelta por autoridades de Estados Unidos en 2020, lo cual debe analizarse en el contexto de las afectaciones de la pandemia de Covid-19. Es un hecho que la crisis sanitaria ha venido a complicar de manera extraordinaria las proyecciones de población que está realizando el Conapo, en relación con el futuro de la migración internacional de las fronteras norte y sur del país.

