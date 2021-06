Aseguró que la pandemia afectó la donación altruista, porque la gente tenía miedo de ir a donar , no quería ir a hospitales por el riesgo de contagio, pero la necesidad no se detiene, hay muchos pacientes en oncología que requieren de nuestra ayuda y gente que tiene accidentes , entre otros casos, y destacó que una de cada cuatro personas alguna vez vamos a necesitar sangre .

Marisa Martínez, jefa del Banco de Sangre de la CRM, detalló que no se requiere hacer una prueba de Covid-19 para donar sangre, porque ésta no es el medio, el Covid se trasmite por la vía aérea, no se ha demostrado que sea por sangre .

Como parte de la campaña para incentivar la donación del 13 al 15 se iluminarán de rojo el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, la sede nacional de la CRM, algunos estadios y aeropuertos, y mediante redes sociales se compartirán experiencias de donadores y receptores, se hablará de los mitos que frenan la donación y participarán expertos.

Martínez precisó que si tuve Covid o estuve en contacto con una persona con Covid, debo dejar pasar 14 días después de haber terminado el tratamiento o de no tener síntomas para donar y si me apliqué la vacuna puedo donar, siempre y cuando no tenga efectos adversos por la vacuna .

Se puede donar sangre cada ocho semanas, los hombres pueden donar hasta seis veces al año y las mujeres hasta cuatro.