Jacobo Molina añadió que como autoridades electorales, a lo que aspiramos es que el domingo no se vea fuerza policiaca ni militar en la calle, es un ejercicio ciudadano; de hecho, el Ejército, Marina y la Guardia Nacional están acuartelados .

Pese a que hay algunas zonas donde los problemas de inseguridad o inconformidad social prevalecen, el Instituto Nacional Electoral (INE) está en camino de instalar la totalidad de las casillas y existen las condiciones logísticas para que se realice una jornada electoral en paz, sostuvo el consejero presidente, Lorenzo Córdova. Afirmó que se mantiene el contacto con el gobierno federal para dotar de seguridad la elección pero no se contempla, en principio, un operativo especial.

En conferencia de prensa, Córdova destacó la colaboración con las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública, por lo que descartó que la eventuales tensiones en la discusión pública pongan en riesgo el trabajo conjunto .

Lamentó que en el transcurso de la campaña fueran asesinados 27 candidatos (frente a 29 en 2018), pero consideró que hay las condiciones para una jornada pacífica.

El consejero Martín Faz subrayó que hay condiciones propicias para los comicios y celebró la apropiación ciudadana de este proceso, toda vez que, a pesar de la pandemia, 1.4 millones de ciudadanos aceptaron ser funcionarios de casilla. Mencionó que 99.5 por ciento recibieron capacitación, 75 por ciento participó en simulacros y ocho de cada 10 funcionarios de casilla ya recibieron los paquetes electorales.

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña consideró que las medidas sanitarias no retrasarán el tiempo para votar y hay protocolos suficientes para que no ocurran contagios de Covid. Al respecto, Cordova pidió a quienes estén enfermos de Covid no salir a votar por responsabilidad social.

Jacobo Molina se refirió al retraso en la impresión y entrega de materiales electorales: todavía falta una pequeña producción de documentación que corresponde a Puebla, Tlaxcala y Veracruz, misma que se concluiría ayer para entregarse en tiempo y forma.