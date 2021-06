Asimismo, en el micrositio que la cámara abrió en su página en Internet, se detalla que de los 218 diputados inscritos para relegirse o buscan otro cargo de elección popular en sus entidades, 13 no renunciaron a sus prerrogativas económicas, aun cuando no solicitaron licencia para hacer campaña.

La Cámara de Diputados no ha entregado al Instituto Nacional Electoral (INE) la información de las oficinas de atención ciudadana y casas de gestión de los legisladores que buscan la relección, porque los datos los tiene cada grupo parlamentario y no los han proporcionado, informó Graciela Báez Ricárdez, secretaria general en San Lázaro.

La presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri (PRI), explicó que se ha entregado prácticamente toda la información solicitada por el INE para la fiscalización de gastos de campaña de los diputados.

Confió que la cámara entregue el reporte sobre las casas de gestión antes de la elección del domingo, para evitar que se convierta en un conflicto para los diputados que buscan la relección. No veo razón para no hacerlo , abundó.

Consultada al respecto, Báez Ricárdez dijo que ya se solicitó a cada una de las bancadas un reporte sobre la ubicación de las casas de gestión, pero no han respondido.