ara valorar la evolución del Covid-19 (CV19) y la respuesta de política en México es necesario el análisis comparativo del desarrollo de la pandemia, y la respuesta de políticas públicas entre México, el mundo en su conjunto y algunos países seleccionados. Eso es lo que me propongo hacer en la serie de entregas que hoy inicio. Hay abundante información, pero está llena de problemas de confiabilidad y comparabilidad. Las dos primeras variables para conocer la extensión de la epidemia y su daño letal en un cierto espacio (mundo, región, país, estado, etcétera.) son los casos o personas contagiadas y las muertes. En https://datos.covid-19.conacyt.mx/ se distinguen casos confirmados (que cuentan con prueba PCR positiva), CC, y casos estimados (los anteriores más otros sin prueba que se identifican clínicamente), CE. Estas variables pueden considerarse en números absolutos o en relación con la población del área, calculando así la tasa de incidencia poblacional (TIP) de la pandemia: los contagios (C) como proporción, por ciento, por cien mil o por millón de la población (Pob); las defunciones pueden también expresarse en números absolutos o en proporción a la población, conformando la tasa de mortalidad de la pandemia, usualmente expresada por 100 mil (100k) o por millón. Ambas variables pueden expresarse también en relación a las pruebas (Pr) realizadas, conformando así dos tasas de positividad (TP) según la variable de CC o CE usada: TPCC, igual a CC entre Pr en %, y TPCE, igual a CE entre Pr. También pueden calcularse dos tasas de letalidad: (TL): TLCME igual a muertes estimadas (ME) entre CE y TLCMC igual a muertes confirmadas (MC) entre MC en %. Antes de ver algunos datos veamos las diferencias entre la clasificación de casos adoptada en México y la de Worldometer ( www.worldometers.info/coronavirus/country/mexico/). La segunda es muy sencilla: el total de contagios (casos) confirmados (CC) se divide en tres grupos: recuperados, muertes, infectados/activos. A los CC les restan los casos cerrados (recuperados más muertes) para obtener los activos/infectados actuales. Conacyt, además de las dos categorías de casos, añade una categoría adicional, la de sospechosos y define activos como los que empezaron a tener síntomas en los últimos 14 días. A diferencia de contagios y muertes que resultan de la interacción de la pandemia con las políticas públicas (PP), las pruebas (Pr) son una variable bajo control total de la PP. Our World in Data se pregunta por qué es importante la información sobre Pr realizadas y contesta:

“Ningún país conoce el número total de personas infectadas con CV19. Sólo conocemos el estatus de infección de aquellas personas a las que se han hecho Pr. Las que tienen una infección confirmada por laboratorio se cuentan como casos confirmados (CC). Esto significa que el conteo de CC depende de qué tanto un país lleva a cabo Pr. Sin Pr no hay información. Las Pr son nuestra ventana a la pandemia y qué tanto se está extendiendo. Sin datos de quién está infectado por el virus no tenemos manera de entender la pandemia, no podemos saber qué países están haciendo bien las cosas y cuáles subestiman casos y muertes. Para interpretar cualquier dato de CC necesitamos saber qué tantas Pr lleva a cabo cada país.”

En el Cuadro se presentan los datos básicos de Pr, casos y muertes, así como tasas de positividad y letalidad según Conacyt y Worldometer al 2 de junio de 2021. El número de pruebas acumuladas al 2 de junio (día 448 de la pandemia a partir del 10/03/20) es de 7.079 millones (M), lo que representa 5.42 por ciento de la población de 130.17 M de habitantes de México (54,242 por cada M). (véase cuadro). En la tabla que contiene 222 países, territorios e islas del mundo del Worldometer, México ocupa el lugar 164 con 180 veces menos pruebas por M que Dinamarca, 50 veces menos que Reino Unido, 25.8 veces menos que EU, 14 veces menos que Chile, 6 veces menos que Colombia y 4.2 menos que Brasil. Fue una política deliberada con muchas consecuencias. La más obvia, siguiendo lo que dice Our World in Data , es la subestimación de casos y muertes por CV19. Reflejo de ello es que México está en el lugar 109 en CC por M en el mundo y que el exceso porcentual de la mortalidad en nuestro país es enorme. El INSP reporta (https://www.insp.mx/recomendaciones/tablero-sobre-exceso-de-mortalidad-en-mexico-covid-19) 473,581 muertes adicionales a las esperadas hasta el 15 de marzo de 2021, más del doble que las 228,146 muertes confirmadas al 1° de junio. En Worldometer el cálculo durante 2020 es de 711 mil muertes excedentes, más del triple que las reportadas por CV19 hasta fines de mayo de 2021. Seguiré analizando el tema, incluyendo el cuadro que no pude terminar de analizar hoy.

