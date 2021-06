Exigen presentar con vida al líder yaqui Tomás Rojo Valencia

D

emandamos inmediata localización y presentación con vida, del líder indígena Tomás Rojo Valencia, quien desde el 27 de mayo está desaparecido. El líder yaqui, defensor de los derechos de los pueblos originarios; en particular, defensor del agua y de los territorios de los pueblos yaquis, ese día salió de su casa al amanecer para realizar una caminata que hace habitualmente por los terrenos del pueblo.

A la fecha, se desconoce su paradero y los familiares temen por su vida. Demandamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno que se hagan responsables de su seguridad, su integridad y que a la brevedad sea reintegrado a su pueblo y a sus familiares.

Comité 68 ProLibertades Democráticas, Félix Hernández Gamundi

Reclama a Aeroméxico por cobro excesivo para reprogramar vuelos

He viajado con Aeroméxico desde hace años y agradezco la cortesía y atención que me ha brindado. Sin embargo, su actitud en el último año deja muchas preguntas sin contestar.

Aeroméxico se presume como una empresa que opera con responsabilidad social. Hoy, desde mi experiencia, es lo contrario, es un ejemplo de irresponsabilidad social y coincido con los cientos de clientes que están luchando para recuperar dinero robado. En enero de 2020 compré boletos para realizar un viaje redondo a Europa, con salida el 31 de marzo y regreso el 10 de abril, sin embargo, debido a la pandemia, éste debió reprogramarse. Entonces empezó mi calvario.

Surgió la oportunidad de viajar antes del próximo 30 noviembre con fecha límite para reservar el pasado 30 de abril. Al acudir a la oficina de Aeroméxico para reprogramar los vuelos me informaron que debía realizar un pago casi equivalente al precio del boleto original. Los empleados no pudieron explicar la razón de este cobro, se limitaron a indicar que era necesario hablar al call center, hoy algo imposible porque nunca contestan y en las direcciones de correo electrónico no dan respuesta ni seguimiento.

¿Dónde esconden los conceptos de responsabilidad social? ¿Van a seguir ignorando los reclamos de los clientes hasta que las fechas para reprogramar los viajes hayan caducado?

Michael Levitas

Denuncia fraude de comercializadora de autos en Atizapán

Soy objeto de fraude por la empresa Exclusivos Atizapán con RFC RIDG951114K7A, en avenida 2 de abril No.9, colonia Atizapán Centro, Atizapán de Zaragoza, estado de México, misma que se ofreció a vender mi vehículo (Mazda 3 i Touring 2016) y entregarme el dinero en dos días por lo que de acuerdo a un convenio les entregué la factura. Han transcurrido seis meses sin que se vean intenciones de liquidarme el costo pactado.