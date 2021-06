Hasta hace unos años, Soyaniquilpan era uno de los municipios del norte de la entidad con mayor disponibilidad de líquido y el acuífero de la zona estaba protegido por una veda que no fue respetada por la Comisión Nacional del Agua durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se otorgaron siete concesiones para su explotación a diversas empresas.

Hasta principios de 2000, la localidad era eminentemente agrícola: se sembraba maíz, frijol y haba en grandes volúmenes. Sin embargo, el entonces mandatario estatal, Arturo Montiel, promovió y alentó el cambio de uso de suelo para la instalación de complejos industriales en la zona, la cual cuenta con conectividad hacia el norte, occidente y centro del país.

Encontrar agua antes era fácil, perforabas en cualquier parte y brotaba; ahora los pozos ya están prácticamente secos. La empresa tiene maquinaria de donde sacan el recurso natural a mucha profundidad y el gobierno no ha hecho nada por hacer más pozos. La única explicación que tenemos es que el agua de aquí se la está llevando Niagara en botellas a otros países , indicaron los inconformes.

Los habitantes de Soyaniquilpan añadieron que varios políticos priístas y panistas también adquirieron grandes extensiones de tierra que luego vendieron a compañías que se ubicaron en lo que hoy se denomina Arco 57, uno los parques industriales más grandes del país.

No sólo tenemos el problema con Niagara, sino también con Chrysler, que tiene una planta donde guarda cientos de autos nuevos, y para que no se dañen con las lluvias mandan avionetas que lanzan químicos a las nubes para inhibirlas. Acá antes llovía bastante, pero ahora ya no. Se pueden ver las nubes cargadas augurando buenos aguaceros, pero sucede que se escucha la aeronave y, como por arte de magia, el cielo se abre , puntualizaron.

Ahora el agua llega sólo dos veces por semana a la demarcación y la escasez también ha impactado a Hidalgo, estado aledaño, principalmente a Tula, que antes se surtía de los manantiales de Soyaniquilpan.