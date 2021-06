Mariana Chávez

Viernes 4 de junio de 2021, p. 24

Querétaro, Qro., La candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a diputada por el quinto distrito local, Elodia Cárdenas Gómez, falleció la noche del miércoles. La Fiscalía General del Estado reportó que el cuerpo no presentaba huellas de violencia.

El PVEM confirmó la defunción de su abanderada, lamentó el suceso y emitió condolencias a sus familiares y amigos. No precisó cómo ni dónde perdió la vida Cárdenas Gómez, quien tenía 43 años . Versiones no oficiales aseguran que murió en un sitio no especificado de la colonia San Francisquito.

La fiscalía estatal agregó que el cuerpo de Cárdenas Gómez fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, para que se le realice la necropsia de ley. Agregó que familiares de la aspirante a legisladora refirieron que tenía antecedentes clínicos de arritmia cardiaca.