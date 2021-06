Elio Henríquez y Vicente Juárez

Viernes 4 de junio de 2021, p. 24

San Cristóbal de Las Casas, Chis. La Fiscalía de Delitos Electorales inició una investigación en contra del candidato a la alcaldía de la capital chiapaneca de la coalición Va por Tuxtla (PAN, PRI y PRD), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, por probables delitos electorales, pues durante la revisión a un inmueble se constató que gran número de personas recibió dinero a cambio de entregar una copia de su credencial de elector .

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, en atención a una denuncia anónima, agentes de las policías Especializada y Estatal Preventiva acudieron a un inmueble ubicado en la capital del estado, donde se llevaba a cabo una concentración de simpatizantes de Ochoa Gallegos.

Tras realizar entrevistas a las personas que salían del lugar de los hechos, éstas refirieron que habían asistido en respuesta a una convocatoria para recibir dinero a cambio de una copia de su credencial de elector .

La FGE precisó que la Fiscalía de Delitos Electorales recibió la denuncia, por lo que acudieron los agentes antes mencionados a la edificación ubicada en la Cuarta Calle Oriente entre Avenida Central y Primera Sur.

Destacó que la Fiscalía de Delitos Electorales continuará con las investigaciones ministeriales correspondientes para determinar si existe o no delito electoral para ejercer acción penal ante el juez, que resolverá conforme a derecho .

Los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) aseguraron que en el salón de eventos se realizaban trabajos de capacitación de la estructura para las elecciones del 6 de junio. Además, el inmueble quedó clausurado temporalmente por la Secretaría de Protección Civil por no contar con programa interno de protección civil ni respetar las medidas sanitarias para evitar contagios del Covid-19 .

Es lamentable el trato que se nos da y el hecho de que estuvieron puntuales intimidando a las personas y con toda ilegalidad. Lo bueno es que contábamos con nuestros representantes ante el órgano electoral del estado , dijo Carlos Palomeque Archila, dirigente del PAN.

No nos van a intimidar; estamos listos, lo que no podrán tener en las urnas no nos lo van a quitar con estos actos. Pedimos al gobernador que así como pidió que se firmara el pacto de civilidad, se respete. Que no se utilicen las instituciones para otros fines para los que fueron convocadas , aseveró.