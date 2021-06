Toco madera. O sea, yo lo que estoy percibiendo es que hay crecimiento, que no hemos tenido ningún problema, hay equilibrio en lo macroeconómico y se echó a andar la economía de nuevo.

No puedo decir más, sólo celebrar, porque es una buena noticia, no creo que perjudique a nadie (en la veda electoral), que el Banco de México incrementó su pronóstico de crecimiento para el país hasta 7 por ciento , señaló.

En esta ocasión, a diferencia de otras referencias al tema, el mandatario no habló del gobernador del banco central ni de su salida, en diciembre próximo.

Me da mucho gusto, agregó el Presidente, la recuperación paulatina de sectores como el turismo y otros negocios pero ya, ahí va, poco a poco .

Imagínense la satisfacción que me produce, no sólo que se esté recuperando la economía y que se haya aplicado una buena estrategia, sino que esté bajando el número de fallecidos por la pandemia, eso es lo que me tiene más tranquilo, porque eso es lo que duele mucho, mucho, mucho. Hemos sufrido bastante por eso.

Recordó que la situación de enero y febrero pasados cuando, por ejemplo, en la Ciudad de México se alcanzó 95 por ciento de ocupación en hospitales, y tres días el Hospital Central Militar tuvo lleno total.

Ahora tenemos espacios suficientes, destacó el mandatario.

Por ejemplo, hace tres o cuatro días sólo se registraron dos fallecidos por Covid en la Ciudad de México.

En cuanto a la situación en Quintana Roo y Baja California Sur, dos de los principales polos turísticos en el país, explicó que se extenderá el plan de vacunación, al igual que en las entidades fronterizas.