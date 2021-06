Ap

Periódico La Jornada

Viernes 4 de junio de 2021, p. 4

Londres. La desgarradora, pero poética historia de camaradería, colonialismo y los horrores de la guerra ganó el Premio Booker Internacional de ficción el miércoles.

Frère d’âme (At Night All Blood is Black) del autor francés David Diop superó a otros cinco finalistas para llevarse el premio de 70 mil dólares abierto a obras escritas en cualquier idioma que hayan sido traducidas al inglés. El premio monetario será dividido entre el autor y su traductora, Anna Moschovakis.

La novela es narrada por Alfa Ndiaye, soldado senegalés que combate por el entonces poder colonialista de Francia durante la Primera Guerra Mundial, e ilustra su descenso a la locura en el campo de batalla.

La autora británica Lucy Hughes-Hallett, quien encabezó el jurado dijo que el libro hipnóticamente persuasivo era horroroso y a la vez poético entra en la conciencia del lector en un nivel que bordea la racionalidad y trasciende el tema. Debes leer este libro y saldrás de él cambiado , comentó.

La novela de Diop fue elegida por decisión mayoritaria de entre un grupo de contendientes que incluía la historia de una familia judeo-rusa, In Memory of Memory, de la autora rusa Maria Stepanova; la imaginativa colección de cuentos Los peligros de fumar en la cama (The Dangers of Smoking in Bed) de la autora argentina Mariana Enríquez, y la colección de cuentos con temática científica Un verdor terrible (When We Cease to Understand the World) del chileno Benjamín Labatut.