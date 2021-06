G

iles Deleuze, el pensador francés de la filosofía de la diferencia , nos alerta que el hombre no sabe jugar o bien se sumerge precipitadamente en un mal juego, el cual no se afirma del todo al azar. El carácter establecido de las reglas se fragmenta, sin saber qué fragmento va a desaparecer. El sistema del futuro, por el contrario, se considera un juego divino, porque la regla no es prexistente: el juego versa sobre sus propias normas, estando el azar firmado para cada vez y para todas las veces.

En este juego de la diferencia y la repetición guiado por el instinto de muerte, Deleuze opina que nadie ha llegado más lejos que Borges, quien en Ficciones escribió: Si la lotería es una intensificación del azar, una periódica infusión de caos en el que estamos , ¿no convendría que el azar interviniera todas las etapas del sorteo y no en una sola? ¿No es irrisorio que el azar dicte la muerte de alguien y por las circunstancias de esa muerte –la reserva la publicidad, la postergación de una hora y de un siglo– no estén sujetas al azar?