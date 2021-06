Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Viernes 4 de junio de 2021, p. 3

Carlos Antúnez, bailarín, coreógrafo y fundador de la compañía de danza México de Colores, asegura que el arte es la manera más divertida y evidente de hacer una revolución y lograr algo, pues está convencido de que habla de sentimientos y emociones.

Lo que no pueden hacer campañas mediáticas, leyes o decretos, un sólo espectáculo lo puede lograr, porque no le dice al espectador cuál es la manera correcta de dirigirse a otra persona; va más a fondo, al sentimiento. No es qué debes decir, sino qué sientes y, entonces, percibes que la otra persona es como tú. Ahí empieza la verdadera aceptación y no la tolerancia , explica Antúnez, quien celebrará 10 años de la compañía del 12 al 20 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

México de Colores es una de las agrupaciones profesionales de danza con temática sobre la diversidad más destacadas. Se creó en 2011 a iniciativa del bailarín y coreógrafo Carlos Antúnez, quien buscó desde el principio romper estereotipos dentro de la danza, por lo que está integrada exclusivamente por hombres.

Inspirada en el folclor mexicano, sus espectáculos son una mezcla de cabaret, pantomima, teatro, sátira y comedia, con coreografías que trasladan al público a diferentes lugares y costumbres de nuestro país, con el objetivo de salir del punto común de lo cultural o turístico.

En entrevista, Antúnez comparte que la danza ha logrado que el espectador vea en el escenario a otra persona, a un bailarín, sin importar su orientación sexual.